Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" БКЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва".

К настоящему времени основные работы завершены, сейчас идут архитектурно-отделочные работы, а также монтаж инженерных систем.

"Метро "Кунцевская" – один из самых сложнейших узлов. <...> Это крупнейший транспортно-пересадочный узел, который объединяет МЦД-1, Арбатско-Покровскую линию метрополитена, Филевскую и Большую кольцевую линию метрополитена и меняет транспортную ситуацию целого ряда районов Москвы и около 500 тысяч жителей", – сказал мэр.

Он также добавил, что западный участок БКЛ, к которому относится и "Кунцевская", состоит из четырех станций: две из них уже запущены, еще две планируется достроить до конца текущего года. Общая готовность участка составляет более 90%.

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, к моменту открытия будет проведено благоустройство прилегающей к станции территории на площади 33 тысячи квадратных метров. Там появятся места для отдыха и пешеходные зоны, для автомобилистов построят съезды к развязке на пересечении Рублевского шоссе и улицы Ивана Франко.

Ранее Сергей Собянин объявил, что в 2021 году в Москве планируется открыть шесть вокзалов для Московских центральных диаметров (МЦД). По его словам, много объектов проектируется и строится на уже открытых диаметрах – МЦД-1 и МЦД-2, однако город также готовится к запускам МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5. Последние из перечисленных диаметров протянутся от Зеленограда до Раменского, от Апрелевки до Железнодорожного и от Пушкина до Домодедова соответственно.

