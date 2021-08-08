В Москве планируют открыть еще шесть вокзалов МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин объявил, что в нынешнем году в Москве планируется открыть шесть вокзалов для Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Много объектов проектируется, строится на уже открытых диаметрах – МЦД-1 и МЦД-2. И готовимся к следующим пускам. Это МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5", – добавил градоначальник.

Перечисленные мэром перспективные диаметры протянутся от Зеленограда до Раменского, от Апрелевки до Железнодорожного и от Пушкина до Домодедова соответственно.

Ранее руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал, что 16 пересадок свяжут московские центральный диаметры 3 и 4 с большой кольцевой линией (БКЛ) и московским центральным кольцом (МЦК). Глава ведомства напомнил о принципе создания крупных транспортных хабов.