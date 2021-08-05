Открытие трех станций БКЛ улучшит транспортную ситуацию на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Открытие станций "Каховская", "Варшавская" и "Каширская", которые станут частью Большой кольцевой линии метро, улучшит транспортную ситуацию на юге столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Ожидается, что когда откроют участок "Каширская" – "Каховская", соседние участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий разгрузятся на 16%, а жители разных районов будут быстрее доезжать в музей-заповедник "Коломенское".
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, запуск БКЛ разгрузит юг столицы, как МЦК разгрузило север города.
Он добавил, что благодаря открытию южного участка нового кольца у пассажиров трех реконструируемых станций появится много новых вариантов маршрутов.
"Они смогут быстрее пересаживаться не только на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, но и на Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую и другие. Кроме того, на Каширском шоссе станет свободнее на 11%, на Варшавском – на 7%", – сказал Ликсутов.
Когда БКЛ полностью введут, радиальные линии разгрузятся на 10–30%, а поездки станут комфортнее во всем метро.
Завершить реконструкцию "Каховской" должны уже в этом году, она войдет в состав южного участка БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской". "Варшавскую" и "Каширскую" должны открыть в 2022 году вместе с восточным участком БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".
Сейчас на станциях бывшей Каховской линии идут активные работы, в том числе по установке современных систем дымоудаления.
Накануне сообщалось, что еще девять станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется открыть до конца этого года. В ближайшие два года столичный Стройкомплекс намерен закончить формирование транспортного каркаса.
Что касается подземного транспорта, то с начала года было введено 4,6 километра линий и две станции БКЛ ("Народное Ополчение" и "Мнёвники"), а также было открыто после реставрации депо "Сокол".
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