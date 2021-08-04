Девять станций БКЛ метро планируется открыть в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще девять станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется открыть до конца этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кроме новых станций, откроется после реконструкции станция "Каховская". Сейчас работы находятся на завершающем этапе – специалисты продолжают отделочные работы, тестирование инженерных систем и благоустройство вокруг станций.

Бочкарев напомнил, что в ближайшие два года столичный Стройкомплекс намерен закончить формирование транспортного каркаса. "Он будет служить москвичам десятилетиями. К тому времени мы как раз достроим БКЛ, запустим хордовую систему и МЦД-3 и МЦД-4", – отметил заммэра.

Что касается подземного транспорта, то с начала года было введено 4,6 километра линий и две станции БКЛ ("Народное Ополчение" и "Мнёвники"), а также было открыто после реставрации депо "Сокол".

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Бирюлевской линии метро – от станции "ЗИЛ" до станции "Кленовый бульвар". На проектируемом участке общей длиной свыше шести километров разместится в том числе станция "Остров мечты", благодаря чему улучшится транспортная доступность к парку развлечений.

