Собянин утвердил проект планировки первого участка Бирюлевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Бирюлевской линии метро – от станции "ЗИЛ" до станции "Кленовый бульвар". Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Правительство Москвы утвердило проект планировки первого участка Бирюлевской линии Московского метрополитена – от станции "ЗИЛ" до станции "Кленовый бульвар". Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

На проектируемом участке общей длиной свыше шести километров разместится в том числе станция "Остров мечты", благодаря чему улучшится транспортная доступность к парку развлечений. В пресс-службе отметили, что строительство этого участка позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих развивающихся территорий ЗИЛ.

Также отмечается, что благодаря планировке участка снизится нагрузка на центральные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метрополитена, а также сократится интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети.

"На перспективу запланировано строительство центрального участка линии от станции "ЗИЛ" до станции "Деловой центр", что позволит сформировать новый диаметр, включающий Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро", – заключили в пресс-службе.

В конце июля Собянин утвердил проект комплексного развития территорий вокруг трех станций МЦД-2. Речь идет о станциях Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

На базе станции Серп и Молот будет создан транспортно-пересадочный узел, который объединит Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро, а также МЦД-2 и МЦД-4. В составе ТПУ построят крытый надземный переход с лифтами, эскалаторами и кассами, по которому можно будет безопасно перейти через железнодорожные пути и который соединит районы Таганский и Лефортово.