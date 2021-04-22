Собянин открыл железнодорожную станцию Внуково после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

"Мы продолжаем работу на Киевском направлении железной дороги и по соединению с Горьковским направлением. Это, пожалуй, из всех МЦД-4 самый сложный, самый емкий, самый масштабный проект. Мы уже строим его года 3–4, наверное, интенсивно. Это строительство третьих, четвертых путей, соединение с Белорусским направлением железной дороги, с Горьковским направлением железной дороги", – сказал мэр.

Собянин сообщил, что четвертый диаметр соединит все центральные железнодорожные вокзалы столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

По его словам, железные дороги продолжают внедряться в городскую транспортную систему. Мэр напомнил, что в прошлом году на этом направлении построили и реконструировали пять вокзалов. В этом году планируется построить еще семь, включая вокзалы Кутузовский и Аминьевский.

Станция Внуково расположена в поселке Внуковское между станциями Лесной городок и Мичуринец Киевского направления МЖД. Ежедневно ею пользуются около 1,9 тысячи пассажиров. С учетом интенсивного жилищного строительства в этом районе к 2025 году пассажиропоток Внуково может вырасти до 5,5 тысячи человек в сутки.

На станции возвели новую островную платформу с навесом на всю длину, защищающим пассажиров от дождя, снега и палящего солнца. На платформе установили стойку SOS, скамейки и электронные табло с информацией о прибытии поезда.

Для автотранспорта рядом со станцией организуют разворотное кольцо. Появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, площадки для парковки и проката велосипедов, стоянка такси, перехватывающие парковки на 805 машино-мест и многоуровневый гараж.

Сейчас строится автодорога от Боровского до Минского шоссе, которая частично пройдет параллельно путям Киевского направления МЖД. Новая дорога позволит улучшить доступность к станциям Киевского направления МЖД и открыть новые маршруты общественного транспорта.

Ранее компания РЖД приступила к строительству нового транспортно-пересадочного узла "Серп и Молот" для МЦД-2 и МЦД-4, который интегрируют с двумя станциями метрополитена – "Площадь Ильича" и "Римская".

