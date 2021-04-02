Объем аудиосообщений в поездах МЦД-2 уменьшили по просьбам горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По просьбам пассажиров в поездах МЦД-2 снизили объем аудиосообщений. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта.

"Мы уменьшили объем аудиосообщений в поездах МЦД-2. Об этом просили вы сами – пассажиры второго диаметра присылали нам много сообщений в бот: @to_deptrans_bot после того, как меньше объявлений стало на МЦД-1", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в итоге сообщения в поездах стали на 30% короче и тише.

Ранее сообщалось, что на МЦД-1 запустили аудиогид. Подготовленный совместно с просветительским проектом Arzamas аудиогид рассказывает об истории станций, расположенных рядом районах и их достопримечательностях.