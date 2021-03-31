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Москва 24

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Транспорт

07:17

На МЦД запустили исторический аудиогид

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) запустили аудиогид, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подготовленный совместно с просветительским проектом Arzamas аудиогид рассказывает об истории станций, расположенных рядом районах и их достопримечательностях.

В частности, можно узнать о "русском Кембридже" у станции Новодачная, о том, как в Сколкове нашли потерянный дворец, почему пропала и как вернулась главная достопримечательность Лобни, а также почему станция Марк получила такое название.

Аудиогид доступен на сайте, а также в приложении проекта Arzamas. Можно либо самостоятельно выбрать станцию, либо прослушать всю аудиоэкскурсию по маршруту МЦД-1 от Одинцова до Лобни.

В будущем в поездах МЦД появятся специальные QR-коды. Чтобы прослушать информацию о станциях и примечательных объектах, пассажирам надо будет отсканировать их в поезде с помощью камеры смартфона и автоматически перейти на сайт для прослушивания аудиогида.

Об аудиоэкскурсии просили сами пассажиры во время краудсорсинг-проекта "Московские центральные диаметры".

Ранее появилась информация о новых аудиогидах с тематическими маршрутами по районам Савелки, Капотня, Преображенское и Куркино. В рамках проекта "Я шагаю по району" горожане могут больше узнать об интересных местах столицы.

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