Новые аудиогиды появились на платформе "Я шагаю по району"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые аудиогиды с тематическими маршрутами по районам Савелки, Капотня, Преображенское и Куркино появились на платформе онлайн-проекта "Я шагаю по району". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал, что проект стартовал в середине сентября. Он рассказывает горожанам о различных районах Москвы, располагающихся не только в центре города. За все время реализации проекта экскурсии прослушали более 4,5 тысячи москвичей.

Уточняется, что для пользования онлайн-гидами необходимо скачать мобильное приложение на сайте. Там же есть экскурсии по районам Хорошёвский, Нагатинский Затон, Очаково-Матвеевское, Бибирево и Отрадное.

Во время экскурсии по району Савелки слушателям предложат посетить 17 достопримечательностей. Среди них вольерный комплекс "Дом лани", в котором проживает семья ланей. Узнать историю театрально-концертного зала "Дворец на Яузе" можно будет в ходе экскурсии по району Преображенское. В Куркине во время прогулки горожанам расскажут о храме Владимирской Иконы Божией Матери и усыпальнице Захарьиных. О сквере Нефтяников и набережной Москвы-реки можно узнать из экскурсии по Капотне.

Для записи аудиоэкскурсий были привлечены артисты театров, среди которых Михаил Хомяков, Марианна Шульц, Никита Уфимцев, Татьяна Батманова, Андрей Гусев и другие. В разработке пеших туров по программе "Мой район" принимала участие инновационная городская площадка "Цифровое деловое пространство".

Ранее сообщалось, что онлайн-встречи с современными российскими писателями состоятся с 8 по 23 декабря. Их проведут столичные библиотеки.

