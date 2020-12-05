На медиаплатформе #Москвастобой запустят цикл видеоэкскурсий "Москва с воды"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Цикл онлайн-экскурсий по водоемам столицы и области представят на медиаплатформе #Москвастобой. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Медиаплатформа #Москвастобой столичного комитета по туризму совместно с Музеем Москвы и информационным интернет-порталом Life запускают новый цикл онлайн-экскурсий "Москва с воды". Всего будет показано семь выпусков", – рассказали в пресс-службе комитета по туризму.
Первые три из них – "Новый город", "Водоотводный канал" и "Метромосты" – уже доступны. В первом расскажут о столичных набережных, во втором представят "дублер" Москвы-реки, а в третьем покажут станцию метро "Воробьевы горы" и Смоленский метромост.
Последующие видеоэкскурсии посвятят Химкинскому водохранилищу, седьмому и восьмому шлюзам канала имени Москвы, маршруту от Карамышевской набережной до "Москвы-Сити" и Северному речному вокзалу. Публикация новых выпусков ожидается в еженедельном формате.
Ранее на медиаплатформе #Москвастобой появилась видеоэкскурсия по основной экспозиции Музея Михаила Булгакова. В частности, зрителям покажут так называемый синий кабинет, где воссоздали рабочее место писателя.
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