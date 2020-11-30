Музеи Москвы проведут лекции, экскурсии и концерты в режиме онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные музеи с 1 по 6 декабря проведут в дистанционном формате лекции, концерты, а также экскурсии. Все желающие смогут насладиться сюитами из балетов Петра Чайковского, узнать о судьбе любимой сестры Александра Пушкина и погрузиться в атмосферу Серебряного века.
1 декабря в 12:00 музей-заповедник "Царицыно" проведет виртуальную экскурсию по выставке "Птичий концерт".
На сайте Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 1 декабря в 16:00 будет доступна лекция о жизни сестры поэта Ольги.
Музей археологии Москвы подготовил бесплатную онлайн-лекцию "Воскресенский мост в XVII–XIX веках". Мероприятие будет проходить на платформе Zoom 3 декабря в 15:00. Для участия нужна предварительная регистрация.
Московский государственный музей Есенина проведет онлайн-экскурсию по старинным улицам, связанным со знаменитыми поэтами. Ее можно будет посмотреть на YouTube-канале музея 3 декабря в 19:00.
5 декабря в 19:00 на YouTube-канале Мемориального музея имени Скрябина состоится музыкальный вечер.
Еще один концерт классической музыки "Сказочные миры Чайковского" состоится 6 декабря в 14:00 на YouTube-канале Школы акварели Сергея Андрияки.
Для москвичей парки, библиотеки и культурные центры столицы постоянно проводят онлайн-мероприятия. Свыше 500 выставок уже доступны на портале "Музейная Москва онлайн".
Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass при содействии медиаплатформы #Москвастобой и Музея Москвы представил две новые видеоэкскурсии по знаковым местам столицы. Один из новых выпусков посвящен парку Победы на Поклонной горе. Другое видео рассказывает о "Сокольниках". Онлайн-экскурсии доступны сразу на нескольких платформах.
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