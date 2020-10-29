Экскурсии по "Сокольникам" и парку Победы появятся на портале Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Туристический сервис Russpass при содействии медиаплатформы #Москвастобой и Музея Москвы представил две новых видеоэкскурсии по знаковым местам столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
Один из новых выпусков посвящен парку Победы на Поклонной горе. На онлайн-экскурсии расскажут о создании одного из крупнейших мировых мемориальных комплексов о Великой Отечественной войне и его главных объектах. Участники своими глазами увидят знаменитые аллеи парка.
В другом видео, посвященном "Сокольникам", выступит старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин. Он представит историю парка, расскажет о его связи с известными личностями (например, Левитаном и Лениным), а также объяснит принцип формирования местных аллей.
Онлайн-экскурсии будут доступны сразу на нескольких платформах. Это медиасервис #Москвастобой, сайт туристического сервиса Russpass и платформы партнеров проекта.
В начале октября портал Russpass представил карту звуков для онлайн-путешествий по Москве. В пресс-службе сервиса объяснили, что мелодии столицы позволят глубже погрузиться в атмосферу города. На сайте также стал доступен тест на знание московской музыки.
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