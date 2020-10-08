Сервис Russpass составил карту звуков для онлайн-прогулок по Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Карту звуков для онлайн-путешествий по Москве составил цифровой туристический сервис Russpass. Теперь прогулки по городу станут музыкальными и помогут понять, как хорошо вы ориентируетесь в городских мелодиях, рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Звуки сопровождают нас в течение всего дня – это звон будильника, вечерние концерты уличных музыкантов, перезвоны храмов, гул метро. Мелодии столицы настолько многообразны, что мы даже не замечаем, как некоторые из них начинают ассоциироваться с различными уголками города", – пояснили в пресс-службе.

На Russpass также появился тест на знание музыки города. В ведомстве отметили, что результатами можно поделиться в социальных сетях с хештегом #russpass и получить возможность выиграть приз.

Ранее в Russpass появился личный кабинет партнера. Он будет доступен для туроператоров, парков, экскурсионных бюро, музеев и ресторанов. Личный кабинет партнера будет действовать наряду с пользовательским. С его помощью можно будет добавлять объекты и предложения, нацеленные на пользователей сервиса.