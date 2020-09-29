В столице организуют серию вебинаров "Москва. Осень!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Серию вебинаров "Москва. Осень!" организуют в столице. Их проведет городской комитет по туризму.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, всего запланировано пять онлайн-встреч, которые состоятся с 30 сентября по 2 октября. В проекте примут участие сотрудники комитета по туризму и ведущих туристических компаний, а также представители специальных сервисов.
На вебинарах планируют обсудить итоги летнего туристического сезона. Также в повестку онлайн-мероприятий войдет представление готовых туристических продуктов и необычных экскурсионных туров в Москве. В рамках вебинаров также обсудят планы на осень и зиму.
Также представители туристической сферы организуют блок детского и семейного туризма. На одном из вебинаров расскажут об образовательно-туристическом проекте "Город открытий". Он позволит школьникам из других регионов России и из-за рубежа исследовать Москву, изучая ключевые индустрии столицы и профессии будущего.
Также на одном из вебинаров обсудят цифровой туристический сервис Russpass, который предлагает спланировать путешествие по России. Для участия в онлайн-мероприятии необходима предварительная регистрация.
Ранее стало известно, что московский комитет по туризму подписал соглашение с представителями министерства курорта и туризма Республики Крым. Оно будет направлено на развитие соответствующей индустрии двух регионов, а также на укрепление межрегионального взаимодействия.
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