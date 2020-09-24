Москва и Крым договорились о стратегическом партнерстве в сфере туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный комитет по туризму и министерство курортов и туризма Республики Крым подписали соглашение, направленное на укрепление межрегионального взаимодействия и развитие туристской индустрии двух регионов.

Соглашение подписали председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева и министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Планируется, что стороны будут развивать совместную работу по целому ряду направлений, включая взаимодействие между организациями туристской индустрии двух регионов, обмен опытом по вопросам государственного регулирования сферы туризма и туристской деятельности, содействие формированию новых туристских маршрутов.

"В разрезе общего турпотока из городов РФ в Крым большинство туристов приезжает именно из Москвы. Высокий спрос и у крымчан к Москве как туристическому направлению. Поэтому тем более важно более тесное и качественное сотрудничество в сфере туризма. Соглашение подразумевает широкий спектр взаимодействий, направленных на развитие наших взаимных турпотоков на протяжении всего года, а не только летнего периода. Москва – крупнейший логистический хаб, и тут взаимодействие крайне интересно с точки зрения взаимной информационной и маркетинговой поддержки", – пояснил Волченко.

В ближайшее время начнется работа по интеграции электронных сервисов и программных

продуктов Республики Крым с цифровым сервисом RUSSPASS.

"Сотрудничество с Республикой Крым, в том числе в рамках нового

цифрового сервиса RUSSPASS, позволит обеспечить благоприятные условия

для увеличения взаимного туристского потока и продвижение потенциала

двух регионов, познакомит пользователей сервиса со всей России с историей,

культурой и туристическими возможностями Республики Крым", – отметила Проничева.

Соглашение также предусматривает содействие развитию детского, молодежного и семейного туризма, туризма старшего поколения и социального туризма, проведение совместных мероприятий, обмен календарем событий и другой актуальной информацией.