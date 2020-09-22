Экологические маршруты по природным зонам появились на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков
На медиаплатформе #Москвастобой появилась подборка экологических маршрутов по природным зонам столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.
"12 экомаршрутов проложены во всех крупных парковых зонах Москвы. Прохождение маршрута по экотропе – это не только преодоление определенного расстояния, но и знакомство с флорой и фауной столицы", – рассказали в пресс-службе.
В комитете по туризму отметили, что в Измайловском лесопарке можно увидеть каскад прудов, некоторые из которых были выполнены еще в середине XVII века. А в парке "Кузьминки-Люблино" проходит отдельная экотропа, приводящая на поляну с ростомерами в виде птиц и зверей. Там же можно увидеть во всей красе заповедную Шереметьевскую дубраву.
Еще один прогулочный маршрут "Воздушная экотропа" находится на ВДНХ. Прогуляться по лесному массиву можно в природном парке "Тушинский". На его территории проводится обзорная экскурсия "Природа Алешкинского леса" о флоре и фауне данной территории.
Увидеть озера ледникогого происхождения с водными и околоводными растениями можно в парке "Косинский". На медиаплатформе #Москвастобой каждый маршрут имеет свое описание и информацию о достопримечательностях, которые горожане смогут встретить на своем пути.
Ранее сообщалось, что проект #Москвастобой вместе с комплексом городского хозяйства запустили новую рубрику "Люди города". Она содержит в себе истории из жизни людей, благодаря которым город живет. Речь идет о специалистах городских служб, которые ежедневно выполняют множество задач, решая проблемы москвичей.
#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Здесь можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: