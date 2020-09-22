Экологические маршруты по природным зонам появились на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков

На медиаплатформе #Москвастобой появилась подборка экологических маршрутов по природным зонам столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.

"12 экомаршрутов проложены во всех крупных парковых зонах Москвы. Прохождение маршрута по экотропе – это не только преодоление определенного расстояния, но и знакомство с флорой и фауной столицы", – рассказали в пресс-службе.

В комитете по туризму отметили, что в Измайловском лесопарке можно увидеть каскад прудов, некоторые из которых были выполнены еще в середине XVII века. А в парке "Кузьминки-Люблино" проходит отдельная экотропа, приводящая на поляну с ростомерами в виде птиц и зверей. Там же можно увидеть во всей красе заповедную Шереметьевскую дубраву.

Еще один прогулочный маршрут "Воздушная экотропа" находится на ВДНХ. Прогуляться по лесному массиву можно в природном парке "Тушинский". На его территории проводится обзорная экскурсия "Природа Алешкинского леса" о флоре и фауне данной территории.

Увидеть озера ледникогого происхождения с водными и околоводными растениями можно в парке "Косинский". На медиаплатформе #Москвастобой каждый маршрут имеет свое описание и информацию о достопримечательностях, которые горожане смогут встретить на своем пути.

Ранее сообщалось, что проект #Москвастобой вместе с комплексом городского хозяйства запустили новую рубрику "Люди города". Она содержит в себе истории из жизни людей, благодаря которым город живет. Речь идет о специалистах городских служб, которые ежедневно выполняют множество задач, решая проблемы москвичей.

#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Здесь можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.