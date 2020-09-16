На портале "Узнай Москву" появится маршрут по местам творчества художника Владимирского

Фото: ast.ru

Познакомиться с жизнью и работами художника-иллюстратора Леонида Владимирского можно будет на портале "Узнай Москву". Там появится онлайн-маршрут по местам, связанным с творчеством автора. Об этом Агентству "Москва" рассказала директор департамента детской литературы издательства "АСТ" Ольга Муравьева.

Она отметила, что маршрут будет приурочен к 100-летию со дня рождения художника.

"Я хочу поблагодарить проект "Узнай Москву", с которым мы организовали онлайн-маршрут, посвященный творчеству художника. Во время этого путешествия пользователи портала смогут посетить 12 мест, которые связаны с творчеством Владимирского", – поделилась Муравьева.

Она уведомила, что в ноябре в Саду имени Баумана также в честь юбилея мастера откроется выставка.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Новой Третьяковской галерее состоится специальный показ фильма "Анекдоты" из цикла "Семидесятые" Владимира Раевского.

