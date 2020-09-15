Москва онлайн: Владимир Раевский расскажет, над чем смеялись в 1970-е годы

16:32
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
17 сентября в Новой Третьяковской галерее состоится специальный показ фильма "Анекдоты" из цикла "Семидесятые" Владимира Раевского. После показа Владимир Раевский пообщается с телеведущим, продюсером и блогером Михаилом Ширвиндтом и профессором Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктором Вахштайном.
Они поговорят о феномене советского анекдота, поводах для смеха тогда и сейчас, настоящей и сервильной сатире, профессиональных юмористах и КВН.
В ходе беседы вы узнаете ответы на вопросы: почему в 1970-е годы было много анекдотов про панельные дома, как смеялись над очередями и откуда взялось "армянское радио".
Третьяковская галерея и телеканал Москва 24 в рамках культурно-образовательной программы к выставке "НЕНАВСЕГДА. 1968–1985" запустили специальные показы фильмов Владимира Раевского из цикла "Семидесятые".
В кинозале Новой Третьяковки демонстрируются фильмы, которые ответят на вопросы: что ели и где покупали дефицитные продукты москвичи, сколько стоили джинсы, чего боялись и над чем смеялись наши предки.
После каждого просмотра Владимир и специально приглашенный гость говорят об отдельных явлениях, характерных для эпохи застоя.
Смотрите трансляцию 17 сентября в 20:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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