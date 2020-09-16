В Центре Вознесенского откроется выставка "Фотоувеличение"

Фото: voznesenskycenter.ru
В Центре Вознесенского 16 сентября откроется выставка Артура Аристакисяна "Фотоувеличение". Проект посвящен образу женщины в мире насилия и преодолению коллективных травм XX века, сообщает пресс-служба центра.
"Фотоувеличение" – первый выставочный проект Аристакисяна, режиссера фильмов "Ладони" и "Место на земле", обладателя призов Каннского, Берлинского и Московского кинофестивалей.
Выставка в Центре Вознесенского – художественный эксперимент по созданию "пространственного кинематографа". Арт-объекты построены на соединении хроникальных и бытовых фотографий с отчужденными текстами или историями.
"Когда я смотрю на старую любительскую фотографию, я понимаю, что ничего этого уже нет. И тогда я обнаруживаю в себе взгляд персидского поэта Омара Хайяма, который озвучивал мир "с той стороны". Он погружал в самое страшное – смерть, в завесу, в которую упирается взгляд. Ради этого я переснимаю фотографии "камерой" Хайяма", – отмечает Аристакисян.
Выставка будет открыта с 16 сентября до 11 октября в Центре Вознесенского по адресу Большая Ордынка, дом 46, строение 3.
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