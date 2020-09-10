Посвященные ВОВ экскурсии и аудиоспектакли появились на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На медиаплатфоорме #Москвастобой появились экскурсии, мастер-классы и аудиоспектакли, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.

Как уточняется, онлайн-экскурсии представил Музей Победы.

"Экскурсия "Подвиг Народа. Оккупация" покажет разрушенную смоленскую деревню и расскажет о том, какие испытания пришлось пережить людям, столкнувшимся с врагом лицом к лицу. Из экскурсии "Маленькие Герои войны" можно узнать о судьбах детей и подростков, которые вместе с взрослыми трудились на фронте и в тылу – на заводах, в полях и госпиталях, приближая победу. А экскурсия "Подвиг Народа. Брест" расскажет о событиях первого дня ВОВ – 22 июня 1941 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также на платформе размещены онлайн-экскурсии, посвященные освободительной миссии Красной армии в Европе, судьбе культурных ценностей в военные годы, советским автомобилям 1930–1940-х годов.

Кроме того, на #Москвастобой также есть мастер-классы для детей.

Ранее на медиаплатформе #Москвастобой появились девять видеороликов цикла "Что такое парк?". Это проект музея-заповедника "Царицыно", в котором участвуют историки, искусствоведы, писатели, архитекторы, а также руководители музеев-заповедников и ботанических садов. Они рассказывают об истории парковых ансамблей разных стран, обсуждают вопросы экологии и развития зеленых территорий в современных мегаполисах.

На медиаплатформе также есть подборки, посвященные водным видам спорта. Там можно узнать о вейксерфинге, сапсерфинге, бассейнах под открытым небом и других вариантах активного отдыха в Москве. Кроме того, на сайте размещено интервью с Ксенией Наумовой, призером чемпионата мира по вейксерфингу, в котором спортсменка дает советы начинающим.

#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Здесь можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.

