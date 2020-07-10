Десять авторских беговых маршрутов появились в проекте #Москвастобой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В онлайн-проекте #Москвастобой появились авторские маршруты от профессиональных тренеров, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Новые материалы доступны на медиаплатформе москвастобой.рф в специальном разделе "Бег". Пользователи могут выбрать любой маршрут из 10 предложенных. В частности, для москвичей подготовили маршруты "Три московские стены" и "Хамовники". В первом случае маршрут проложен мимо Белгородской, Китайгородской и Кремлевской стен.

Для начинающих бегунов доступны маршруты с видом на "Лужники" и Воробьевы горы. Еще несколько маршрутов проведут спортсменов по набережным Москвы-реки. Они удобны не только для бега, но и для обычной пешей или велосипедной прогулки.

Маршрут "Семь сталинских высоток" познакомит с шедеврами монументальной архитектуры столицы. А пробежаться вдоль парков столицы, преодолев 160 километров, предлагают благодаря маршруту "Зеленое кольцо Москвы".

Проект #Москвастобой – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа от комитета по туризму города Москвы. Он предоставляет пользователям доступ к виртуальному посещению экскурсий, театральных постановок, мастер-классов и модных показов.

К проекту уже присоединились Третьяковская галерея, Государственный музей имени Пушкина, музей современного искусства "Гараж", Еврейский музей и центр толерантности, центр "Космонавтика и авиация", центр "Слово" на ВДНХ и другие учреждения.

