Программа "Школа устойчивого образа жизни" стартовала на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На онлайн-платформе культурного проекта #Москвастобой стартовала программа "Школа устойчивого образа жизни". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный комитет по туризму (Мостуризм).

В ведомстве рассказали, что в рамках проекта пользователям расскажут об экологии, окружающем мире, климатических проблемах, развитии инклюзивной среды и многом другом.

Познавательные материалы будут выкладывать на сайте проекта в течение недели. Их можно будет найти в разделах "Азбука устойчивого образа жизни", "Выход за рамки своего города" и "Климатическое чтиво".

Проект #Москвастобой – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа от комитета по туризму. Он предоставляет пользователям доступ к виртуальному посещению экскурсий, театральных постановок, мастер-классов и модных показов.

К проекту уже присоединились Третьяковская галерея, Государственный музей имени Пушкина, музей современного искусства "Гараж", Еврейский музей и центр толерантности, центр "Космонавтика и авиация", центр "Слово" на ВДНХ и другие учреждения.

