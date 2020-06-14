Названы самые популярные разделы онлайн-музея "Москва – с заботой об истории"

Фото: А. Устинов
Самыми популярными разделами виртуального музея "Москва – с заботой об истории" стали "События" и "Письма войны". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Виртуальный музей "Москва – с заботой об истории" – это первая подобная онлайн-экспозиция, объединившая почти 7,5 тысячи документов и предметов военного времени, переданных жителями столицы в Главархив с помощью центров госуслуг", – рассказала замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Анастасия Загородникова.
Она отметила, что в популярном у москвичей разделе "События" представлены материалы, которые отражают время 1941 – 1945 годов. Раздел "Письма победы" представляет видеоролики с известными деятелями, которые зачитывают письма солдат.
Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала в прошлом году. Предметы, переданные москвичами, используются в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива. Выставки размещены в 20 офисах "Мои документы", работают они бесплатно.
Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение и выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.
В столице заработал виртуальный музей "Москва – с заботой об истории" об истории ВОВ
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