Музеи Москвы открыли более 200 новых выставок онлайн

Фото: Время БАМа. Автор И.Верещагин. 1978 год. "Мультимедиа-арт-музей"

Московские музеи представили более 200 новых выставок на портале "Музейная Москва онлайн". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, портал является музейным онлайн-пространством для всех желающих.

"Здесь собраны фотографии и цифровые копии предметов из коллекций уже 38 музеев и галерей. Только за последние полтора месяца добавилось больше 200 выставок и 7 тысяч новых экспонатов", – приводятся в материале Сергунина.

На портале представлены экспозиции, посвященные Отечественной войне 1812 года, ВОВ, новые онлайн-выставки музея-заповедника "Царицыно", а также работы известных советских и российских фотографов.

В материале говорится, что Музей-панорама "Бородинская битва" пополнил интернет-каталог 26 выставками. Посмотреть можно цикл "Год народной славы", собрание "Портрет героя", экспозиции "1812. Парадоксы победы", "Сталинград" и другие.

Также увидеть можно 30 виртуальных коллекций, которые представил Государственный Дарвиновский музей. Для всех желающих представлены картины, посвященные животным на фронтах ВОВ, зубы древних акул и раковины моллюсков редких видов.

"Мультимедиа-арт-музей" поделился работами известного музыкального фотографа Игоря Верещагина, который принимал участие в съемках фильмов Сергея Бодрова, Петра Тодоровского и Гарика Сукачева, автора обложек пластинок, афиш и плакатов групп "Сплин", "Би-2" и других российских рок-исполнителей.

Всего на портале "Музейная Москва онлайн" представлено более 47 тысяч снимков предметов из коллекций 38 городских музеев и выставочных пространств.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что онлайн-выставку "Москва – с заботой об истории" посетили более 100 тысяч раз за неделю. Она напомнила, что пользователям доступны около 7,5 тысячи материалов военного времени, которые горожане передали на хранение в Главархив через центры "Мои документы".

В виртуальном музее можно посмотреть письма, дневники, фотографии, открытки, газеты, рисунки, справки и плакаты. Некоторые артефакты имеют историческую ценность – например, карты Генерального штаба Красной армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. На них отображены линии фронтов и другие аспекты оперативной обстановки районов Курской дуги, Харькова и Никополя.