Третьяковская галерея может открыться в начале июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Государственная Третьяковская галерея планирует восстановить работу не раньше начала июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора галереи Зельфиру Трегулову.

"Мы планируем, что мы откроемся, предполагаю, не раньше начала июля. Судя по тому, как развивается ситуация, судя по тому, что нам сообщают зарубежные коллеги, которые постепенно начинают восстанавливать свою работу, нам предстоит еще полтора-два месяца работы в таком режиме", – отметила Трегулова.

Она подчеркнула, что после снятия ограничительных мер многие культурные учреждения, в том числе и Третьяковская галерея, будут работать совсем по иному графику. По ее словам, будут соблюдаться меры социального дистанцирования.

"Это заставит нас перевести большую часть продажи билетов в онлайн, держать меньше касс, которые будут оборудованы специальными защитными экранами. Мы будем стараться следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора", – сказал Трегулова.

Она, пользуясь случаем, отметила, что выставка "Ненавсегда 1968–1985" об искусстве эпохи застоя, которая должна была открыться в апреле, пройдет также в июле. Продажа билетов на все экспозиции будет осуществляться по сеансам, чтобы избежать большого скопления людей.

"С сегодняшнего дня мы запускаем продажу онлайн-билетов с открытой датой на все время экспонирования этой выставки, мы очень надеемся, что она откроется 10 июля. С момента открытия музея и эта выставка, и все остальные будут работать по сеансам", – подчеркнула Трегулова.

Из-за угрозы распространения коронавируса многие учреждения Москвы временно закрылись. Музеи, театры, библиотеки и культурные центры подготовили различные онлайн-программы.

Так, Дарвинский музей проведет онлайн-экскурсию по темным залам с фонариками 16 мая. Во время экскурсии для гостей проведут различные викторины, мастер-классы, перформансы, а также пройдет лаборатория для детей под названием "Клетчатые фантазии".