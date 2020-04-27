Занятия по йоге и игре на гитаре стали доступны на сайтах столичных дворцов творчества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам доступны занятия по хореографии, йоге, игре на гитаре, изобразительному искусству на сайтах дворцов творчества. Специалисты проводят прямые трансляции спортивных тренировок. Также можно посетить онлайн-уроки по палеонтологии, краеведению и географии. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На сайте детского музыкального театра "Домисолька" можно посмотреть занятия по хореографии, вокалу и изобразительному искусству. Для детей от восьми лет доступны уроки по танцам в стиле хип-хоп.

Ведущие педагоги московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма с 27 апреля продолжат серию бесплатных вебинаров. Ребята в возрасте от 12 до 18 лет научатся организовывать поход. Кроме того, педагоги подготовили программу по палеонтологии, краеведению и географии.

Новый образовательный проект "Сфера" появился на сайте Дворца творчества детей и молодежи "Преображенский". Каждую неделю публикуются новые ролики с мастер-классами и лекциями от ведущих преподавателей. Занятия по артикуляции, вокалу и многое другое уже доступно на YouTube-канале проекта. Мастерская современного танца приглашает всех желающих на занятия по адаптивной йоге. Присоединиться к группе можно в социальной сети Instagram.

Попробовать себя в рисовании, изготовлении и росписи поделок из теста смогут все желающие YouTube-канале педагога центра детского и юношеского творчества "Бибирево".

Преподаватели студии современных танцев Дома детского творчества на Таганке проводят прямые трансляции спортивных тренировок и разминок. Каждый четверг в 16:00 можно присоединиться к занятиям в аккаунте учреждения в соцсетях. Кроме того, на сайте Дома детского творчества на Таганке можно найти уроки по бальным или джазовым танцам, конструированию роботов, основам текстильного дизайна, игре на гитаре.

Также москвичи могут поучаствовать в спортивных занятиях и творческих мастер-классах, которые будут проходить онлайн на сайтах и в соцсетях столичных парков с 27 апреля по 3 мая.

Отмечается, что онлайн-программу подготовили 14 парков города.

В материале говорится, что дети в возрасте от двух лет и их родители могут поучаствовать в новом виртуальном проекте в Instagram усадьбы "Воронцово". По понедельникам в 19:00 будут выкладывать небольшие видеоролики, в которых педагог дополнительного образования Лилия Бушуева будет читать сказки.

Музей-усадьба "Кусково" откроет цикл виртуальных экскурсий по залам Государственного музея керамики. Всего выйдет семь видео, которые будут публиковать на YouTube-канале усадьбы раз в неделю.

Бабушкинский парк приглашает всех желающих принять участие в различных спортивных онлайн-занятиях. В среду, 29 апреля, в 12:00 профессиональный инструктор Александра Пухова проведет тренировку по йоге. Видео можно будет посмотреть в соцсетях парка.

"28 апреля в 12:00 на страницах Измайловского парка в социальных сетях опубликуют творческий мастер-класс под названием "В ожидании лета". На нем участники создадут яркий пейзаж, используя цветную бумагу, картон, клей и ножницы", – говорится в материале.

Видеозанятия по утренней гимнастике будут доступны с 27 апреля по 2 мая в 09:00 и 9:45 на страницах Перовского парка.

Ранее сообщалось, что на своих страницах в соцсетях упражнениями также делятся музей-заповедник "Царицыно", парки "Сокольники" и Измайловский. Онлайн-тренировки разработаны специально для того, чтобы помочь горожанам поддержать хорошую физическую форму во время самоизоляции. На страницах природных территорий доступно уже 60 онлайн-тренировок. Все они бесплатные и различаются как по специализации, так и по длительности – от 6 до 30 минут.