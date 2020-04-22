Иммунолог рассказала, чем компенсировать отсутствие прогулок на самоизоляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о необходимости регулярных прогулок и объяснила, чем можно компенсировать их отсутствие в период самоизоляции, сообщает ИА "НСН".
Она отметила, что малоподвижность может спровоцировать, в частности, застойную пневмонию, которая часто приводит к смертельному исходу.
"Малоподвижные люди часто умирают от застойных пневмоний. Когда мы двигаемся, мы начинаем дышать активнее, кислород проходит в самые удаленные отделы легких", – отметила Ярцева.
Однако в связи с ограничениями, введенными в рамках установки режима самоизоляции, сейчас осуществить прогулку очень сложно. В связи с этим специалист посоветовала пожилым людям отправиться на дачи, а молодежи – заняться спортом дома.
"Нужно постараться всех пожилых родственников вывести на дачи. А для активной молодежи настал черед домашних тренажеров – беговых дорожек, велосипедов. Хотя бы полчаса в день", – подчеркнула Ярцева.
Представителям старшего поколения врач порекомендовала заниматься дыхательной гимнастикой во время режима самоизоляции.
"Пожилым людям стараться дышать глубоко, делать дыхательную гимнастику, хотя бы дуть в трубочку в стакан воды. Это тоже тренировка", – заключила Ярцева.
Ранее психолог Светлана Алехина посоветовала на самоизоляции устраивать сеансы "digital-детокса" – отказ от использования гаджетов. Она предложила больше уделить внимания близким или другим хобби.
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