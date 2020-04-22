Боец ММА рассказал, как справиться со стрессом на самоизоляции

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Чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, более известный под прозвищем Белая акула Андрей Семенов заявил, что пережить стресс в период самоизоляции поможет спорт. Об этом спортсмен рассказал радио Sputnik.

Он напомнил, что и в обычных условиях люди не всегда знают, как преодолеть напряженные ситуации. По словам Семенова, физические нагрузки и тренировки достаточно эффективны.

"Никто не отменял физические упражнения дома. Имея в арсенале у себя дома килограммовые гантели и понимая правильную методику, можно нагрузить себя очень хорошо", – делится боец.

Кроме того, люди смогут прокачать мышцы, уверен он. Тем, кому нужна атмосфера соревнований, рекомендуется на спор отжиматься или приседать со своими друзьями. Однако делать это придется в удаленном формате, по видеосвязи, заключил чемпион мира и Европы.

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