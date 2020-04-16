Психолог рассказала, как справиться со стрессом в период самоизоляции

Фото: depositphotos/bonninturina
Руководитель "Московской психологической лаборатории 12" Юлия Зотова дала советы по борьбе со стрессом во время самоизоляции, которыми она поделилась в эфире радио Sputnik.
Психолог рассказала, что многие режим самоизоляции переносят с большим трудом, пытаясь преодолеть стрессовое состояние. Зотова рекомендовала в этот период напоминать себе, что эта ситуация временная и скоро закончится.
Психолог также посоветовала подумать о будущем и построить планы, которые можно было бы осуществить после окончания всех ограничительных мер. По ее словам, такой способ поможет стабилизировать психику.
"То, что режим самоизоляции заявлен на неопределенное время, дестабилизирует людей в психологическом плане. При построении планов наступает относительная ясность, в этот момент психика справляется с тревогой и дискомфортом", – считает Зотова.
Ранее психолог Елена Новоселова рассказала, как справиться с паникой и беспокойством на фоне информации о пандемии коронавируса. Она предложила принять ситуацию такой, какая она есть, навести порядок в доме и расписать все свои дела на один-два дня вперед, чтобы упорядочить свою жизнь.
Новоселова считает, что у всех людей разная чувствительность к переменам, а тревога – это нормальное состояние человека, в этом нет ничего страшного.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: