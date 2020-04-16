Психолог рассказала, как справиться со стрессом в период самоизоляции

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Руководитель "Московской психологической лаборатории 12" Юлия Зотова дала советы по борьбе со стрессом во время самоизоляции, которыми она поделилась в эфире радио Sputnik.

Психолог рассказала, что многие режим самоизоляции переносят с большим трудом, пытаясь преодолеть стрессовое состояние. Зотова рекомендовала в этот период напоминать себе, что эта ситуация временная и скоро закончится.

Психолог также посоветовала подумать о будущем и построить планы, которые можно было бы осуществить после окончания всех ограничительных мер. По ее словам, такой способ поможет стабилизировать психику.

"То, что режим самоизоляции заявлен на неопределенное время, дестабилизирует людей в психологическом плане. При построении планов наступает относительная ясность, в этот момент психика справляется с тревогой и дискомфортом", – считает Зотова.

Ранее психолог Елена Новоселова рассказала, как справиться с паникой и беспокойством на фоне информации о пандемии коронавируса. Она предложила принять ситуацию такой, какая она есть, навести порядок в доме и расписать все свои дела на один-два дня вперед, чтобы упорядочить свою жизнь.

Новоселова считает, что у всех людей разная чувствительность к переменам, а тревога – это нормальное состояние человека, в этом нет ничего страшного.

