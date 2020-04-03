Как многодетные семьи Москвы помогают друг другу с доставкой продуктов в период пандемии

С введением режима самоизоляции некоторые многодетные семьи оказались в сложной ситуации, когда с детьми выйти на улицу нельзя, но и оставить дома их не с кем. На помощь им приходят волонтеры, такие же многодетные мамы. Помимо заботы о своем большом семействе, они успевают покупать и доставлять продукты нуждающимся. Мы сходили с волонтером Натальей за продуктами для многодетной семьи и узнали, как происходит весь процесс.

Не все могут выйти в магазин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мы встречаемся с волонтером Натальей Литовкиной у обычного продуктового магазина в Царицыне. Сегодня она помогает многодетной семье Семеновых с покупкой и доставкой самых необходимых продуктов. Мама Вера попросила волонтера о помощи, ведь у нее на руках годовалая дочь, пятилетние мальчики-близнецы и восьмилетний сын, поэтому возможности выйти в магазин просто нет.

Наталья занимается волонтерством уже шесть лет, последний год – в региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы". Организация не только помогает многодетным семьям, но и дает возможность объединяться им по районам и помогать друг другу по личной инициативе. Наталья оказывает помощь семьям в своем районе Царицыно.

В общем чате многодетных по району Царицыно состоит около 200 семей. Те, кому необходима помощь, пишут о своей просьбе в общий чат или отправляют сообщение волонтеру напрямую.



Фото: Москва 24/Никита Симонов



Наталья Литовкина волонтер, многодетная мама В период коронавируса чаще стали обращаться за помощью семьи с детьми до года или детьми-инвалидами, а также те, у кого в семье только один родитель и нет возможности оставить детей дома, чтобы выйти в магазин за продуктами.

При этом Наталья сама является мамой четверых детей – двух мальчиков 10 и 12 лет и четырехлетних девочек-двойняшек. Однако ей удается совмещать заботу о своей семье и помощь другим, на что женщина ежедневно выделяет около часа. "Моя семья смотрит на меня квадратными глазами. Муж старается держаться и вида не показывать, понимает ситуацию. Больше беспокоится даже не за вероятность подхватить вирус, а что жена покидает дом", – говорит Наталья.

Битва за бананы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сегодня для семьи Семеновых Наталье необходимо купить два килограмма картофеля, килограмм моркови, полкило репчатого лука и курицу. В магазине дефицита товаров не наблюдается. "Выбираю я как себе, люди не жалуются", – отмечает волонтер.



Семья Натальи Литовкиной, как и многие другие, переживает сейчас непростой период. Многодетная мама в декрете, а муж из-за ситуации с пандемией остался без основной работы, помогает по хозяйству. Стараются использовать прежние запасы, но уже размышляют о более экономном потреблении. "Пока едим в обычном режиме: мясо, котлеты, сама пеку булочки и пирожки. Я еще не осознаю, насколько долго это будет, но, возможно, действительно пора задуматься о том, чтобы экономить на продуктах", – размышляет Наталья.

Также спасают продуктовые наборы, выделенные департаментом образования и науки города для школьников из семей льготных категорий. На каждого ребенка выдается по две коробки, рассчитанные на 12 учебных дней. В них находятся продукты первой необходимости: крупы, макароны, молоко, печенье, сгущенка, подсолнечное масло и консервы.



Семья Литовкиных разбирает школьные продуктовые наборы. Фото: предоставлено героями материала

Сегодня Наталья купила продукты для семьи Семеновых на сумму 310 рублей 68 копеек. От себя женщина решает добавить в корзину связку бананов. "Пусть это будет подарок девочке на первый день рождения", – улыбается Наталья. Она отправляет фото чека Вере, маме многодетной семьи, и в ответ получает перевод через мобильный банк. Однако Вера упорно отказывается от бананов за чужой счет и переводит всю сумму обратно волонтеру.

"Бананы как раз были необходимы, – парирует Вера в ответ на грусть Натальи, что не удалось сделать фруктовый подарок. – Дети сразу их расхватали. А то, знаете, когда в многодетной семье остается один банан, он сразу же нужен всем. Даже годовалая дочка тянется, чтобы с ней поделились".

За помощью обращаться не стыдно

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вера уже ждет прихода волонтера, ведь надо успеть приготовить обед и ужин для детей. В квартиру Наталья не заходит, соблюдает все меры безопасности во время эпидемии коронавируса. В медицинской маске и перчатках, предварительно обработав руки антисептиком, волонтер оставляет пакет на ручке двери квартиры и отходит на безопасное расстояние в несколько метров.

Только после сообщения Натальи в мессенджере, что продукты доставлены, Вера открывает дверь и забирает пакет. А потом пишет слова благодарности волонтеру.





Вера Семенова многодетная мама Спасибо Наталье, она очень помогла. Те продукты, которые она принесла, были жизненно необходимы. У нас нет бабушек-дедушек, чтобы посидели с детьми, а сама выйти с годовалым ребенком на улицу я не могу, поэтому очень нужна была помощь.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Муж Веры по состоянию здоровья сейчас находится дома, а работу в удаленном режиме в этот период найти сложно. Поначалу многодетная мама даже не знала, как выйти из этой ситуации, стеснялась попросить помощи у других.





Вера Семенова многодетная мама Бывает неудобно обратиться за помощью и стыдно. Многих это сдерживает. Но, когда ты думаешь о детях, а не о себе, это уходит на второй план. Ребенку сложно сказать, что чего-то нет.

Вера признается, что с детьми экономить сложно, но все же приходится: "Если раньше одну курицу я просто запекала, то сейчас из нее делаешь уже и первое, и второе. Экономим на одежде, предметах не первой необходимости. Но мясо и фрукты детям нужны всегда".

Из тех продуктов, что привезла Наталья, Вера приготовила для семьи первое и второе блюда: куриная грудка ушла на суп, а остальное – на тушеную картошку. Этого хватит на два дня. Вера признается, что, несмотря на нелегкое время, многодетные семьи помогают друг другу, передают по кругу вещи подросших детей. Усилилась и моральная поддержка: люди звонят друг другу, интересуются, нужна ли какая-то помощь.



Семья Семеновых за ужином, приготовленным из доставленных волонтером продуктов. Фото: предоставлено героями материала

Наталья Литовкина считает, что в нахождении взаперти из-за ситуации с пандемией даже есть свои плюсы: "В режиме самоизоляции мы стали ближе друг к другу, стали вместе играть. Теперь больше времени на семью, нет никакой спешки".

Обе многодетные мамы отмечают важность оказания помощи ближнему, особенно в этот непростой период. "Сегодня я помогла человеку, а завтра, может, он мне поможет, – говорит Наталья. – Если жить по принципу "относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе", то и мир будет добрее".