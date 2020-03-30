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Москва 24

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Город

18:59

Детей из семей льготных категорий обеспечат бесплатными продуктовыми наборами

дети город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент образования и науки города выделит детям из семей льготных категорий продуктовые наборы. Они будут рассчитаны на 12 учебных дней, сказали Агентству "Москва" представители ведомства.

"В настоящее время очень важно продолжать оказывать поддержку московским школьникам и студентам колледжей из семей льготных категорий", – обратили внимание в столичном департаменте. Известно, что ребенок из семьи, чьи льготы подтверждены в органах соцзащиты, получит набор в образовательной организации. При этом выдача началась 28 марта.

В наборе дети найдут продукты с длительным сроком хранения, среди которых молоко, макароны, рыбные консервы, сухие завтраки и другие. Получить набор можно по предварительной записи, что позволит избежать скопления людей.

Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по столице. Мэр Москвы уточнил, что из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).

В Москве за последние сутки подтвердили 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заражений превысило 1,2 тысячи.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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