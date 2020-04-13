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Общество

13:00

Психолог посоветовал на самоизоляции заняться своими внутренними проблемами

общество

Фото: depositphotos/dima_sidelnikov

Режим самоизоляции позволяет человеку больше внимания обратить на себя и свои внутренние проблемы, рассказал кандидат медицинских наук, преподаватель Московского института психоанализа Геннадий Старшенбаум. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Сначала надо в самом себе разобраться наедине, а потом желательно проделать это вместе с кем-то, с тем, кому доверяешь. И когда кончится изоляция, может быть, что-то изменится и в прежних отношениях с теми, кому доверился, с кем поделился, и с другими, с кем не работал над отношениями, потому что все равно теперь вы к ним относитесь по-другому", – рассказал Старшенбаум.

Также специалист рассказал о приемах, с помощью которых удастся не испортить отношения с семьей.

По его словам, главное – это личное пространство и время, которое нужно уважать. Например, можно договориться, кто в какое время и чем будет занят.

До этого интровертам на самоизоляции рекомендовали договориться с родными о личном пространстве. Психолог Юлия Клейменова сказала, что нужно аргументированно объяснить эту необходимость.

Кроме того, россиянам рассказали, что делать с агрессивными соседями. Если соседи громко и постоянно выясняют отношения, то нужно заручиться поддержкой других жильцов дома и поговорить с источниками шума.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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