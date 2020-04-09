Интровертам на самоизоляции советуют договориться с родными о личном пространстве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Интровертам, которые находятся на самоизоляции вместе с родственниками, важно иметь место в доме, где они могут побыть в одиночестве и заняться своими делами, сообщила психолог Юлия Клейменова.

В связи с этим она посоветовала договориться с родными о личном пространстве и аргументированно объяснить им эту необходимость.

"Для типичных интровертов самоизоляция – мечта: нет суеты и бесконечно быстрого темпа, который задает жизнь. Не нужно ехать в общественном транспорте и общаться с начальником и коллегами. Вы, наконец, можете спокойно погрузиться в свой внутренний мир и получать истинное удовольствие", – цитирует специалиста Агентство "Москва".

В то же время экстраверты на самоизоляции могут испытывать острую нехватку общения и даже одиночество, говорит Клейменова. Психолог отмечает, что для них домашний режим может стать сродни тюремному заключению.

Таким людям она советует дольше общаться по телефону и с помощью мессенджеров с друзьями, родными и коллегами, вступать в группы по интересам и самим их создавать, общаться по видеосвязи, устраивать вечеринки, завтраки, обеды и ужины по скайпу.

Ранее психолог Елена Новоселова рассказала, как справиться с паникой и беспокойством на фоне информации о пандемии коронавируса. Она предложила принять ситуацию такой, какая она есть, навести порядок в доме и расписать все свои дела на один-два дня вперед, чтобы упорядочить свою жизнь.

Новоселова считает, что у всех людей разная чувствительность к переменам, а тревога – это нормальное состояние человека, в этом нет ничего страшного.