Психолог рассказал, что делать с агрессивными соседями в период самоизоляции

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Психолог Мария Меркулова дала советы на случай, если соседи постоянно конфликтуют между собой, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Она отметила, что неизбежным следствием режима самоизоляции является рост агрессии и бытовых конфликтов. Меркулова привела примеры ситуаций, которые могут способствовать увеличению негативных настроений.
"Кроме того, напомню, что не все просто отдыхают, кто-то работает удаленно, при этом параллельно людям приходится как-то развлекать детей. Ответом на подобные трудности как раз и может стать раздражение и агрессия", – отметила Меркулова.
Касаясь вопроса абьюзерных отношений, психолог подчеркнула, что постоянное нахождение жертвы рядом с абьюзером будет провоцировать последнего к учащению вспышек агрессии. Меркулова выразила беспокойство, что многие россияне закупаются алкоголем, поскольку опьянение лишь умножает агрессивное поведение.
Если соседи громко и постоянно выясняют отношения, то Меркулова советует заручиться поддержкой других соседей и поговорить с источниками шума. Она отметила, что в одиночку действовать опасно – ведь громкие соседи могут быть психически нездоровы. В то же время Меркулова подчеркнула, что, "если вы дружите с соседями, хорошо их знаете, вместе проводите праздники, можно позвонить им по телефону и спросить, все ли в порядке".
Психолог дала советы, как общаться с соседями, которые беспокоят вас своими криками. Она предостерегла от того, чтобы с ходу задавать агрессивный вопрос в лоб.
"Лучше перевести внимание на себя и, например, сказать: "Мы переживаем, что у вас что-то случилось. Можем ли мы чем-то помочь?" Психически здоровый человек абсолютно точно отреагирует адекватно, но, если уровень агрессии зашкаливает, скорее всего, она вся выльется на вас. И дальше вы со спокойной совестью можете звонить в полицию", – сказала Меркулова.
В случае столкновения с малознакомыми людьми, которые издают так много шума, то здесь психолог советует действовать опосредованно. Меркулова предлагает постучать соседям в стену или по батарее. Она подчеркнула, что психически здоровый человек адекватно отреагирует на это, поскольку поймет, что его поведение привлекло внимание других.
"Главное – самому не впадать в агрессивное состояние, нужно проявить сопереживание. Если вы будете кричать неприличные слова, выражать свое недовольство или что-нибудь в этом роде, то только усугубите ситуацию", – отметила Меркулова.
Ранее психолог Елена Новоселова рассказала, как справиться с паникой и беспокойством на фоне информации о пандемии коронавируса. Она предложила принять ситуацию такой, какая она есть, навести порядок в доме и расписать все свои дела на один-два дня вперед, чтобы упорядочить свою жизнь.
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