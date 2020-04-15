Эксперты рассказали о пользе иммуномодуляторов во время пандемии коронавируса

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Эксперты прокомментировали эффективность иммуномодуляторов как средства для лечения и профилактики вирусных заболеваний, сообщает "News.ru".

Так, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов отметил, что применение иммуномодуляторов необходимо в условиях распространения коронавируса. Однако он подчеркнул, что препарат должен подбираться индивидуально в ходе консультации с врачом.

Костинов заявил, что иммуномодуляторы необходимо принимать людям со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями.

"У одного человека априори иммунитет слабее, чем у другого. Этот показатель передается по материнской линии. Если мама больная, то ребенок будет таким же. Закон природы: что сеешь, то и получаешь. Такой человек постоянно и уже в юном возрасте имеет группу хронических заболеваний", – отметил Костинов.

Врач объяснил, что в условиях пандемии коронавируса принимать особенно важно, поскольку иммунитет медленно реагирует на проникновение COVID-19 в организм человека. Поэтому вирус успевает распространиться и нанести вред зараженному.

В связи с этим Костинов подчеркнул, что укрепление иммунитета – важный элемент снижения вероятности появления тяжелой формы заболевания.

Заведующий кафедрой фармакологии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Козлов объяснил, каким образом можно обнаружить ослабленный иммунитет у человека.

"Здоровые люди болеют простудой 7-10 дней и выздоравливают. У человека с иммунодефицитом симптомы могут длиться неделями. Также постоянно возникают бактериальные осложнения", – подчеркнул Козлов.

Он отметил, что таким людям необходимо применять иммуномодуляторы. Иммунолог также напомнил, что слабый иммунитет может быть не только врожденным, но и приобретенным. Он отметил, что стресс, неправильное питание и токсическое воздействие способствуют ослаблению устойчивости организма к различным заболеваниям.

В то же время Козлов предостерег от употребления иммуномодуляторов людей с нормальным иммунитетом. Он заявил, что применение таких препаратов для здоровых людей будет бесполезным, и здесь не стоит вестись на уловки представителей фармбизнеса.

Козлов также подчеркнул, что иммуномодуляторы не помогут и в рамках профилактики заболеваний, поскольку они направлены исключительно на повышение иммунитета человека до физиологической нормы.

14 апреля в Москве начали проверку людей на устойчивость их организма к коронавирусу. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, специальное тестирование позволит выяснить, способен ли организм вырабатывать антитела, которые могут дать отпор распространению инфекции COVID-19 внутри человека.