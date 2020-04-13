Проверка иммунитета москвичей к коронавирусу начнется с 14 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Москве с 14 апреля начнется тестирование горожан на иммунитет к коронавирусу.

Она сообщила об этом в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Попова отметила, что тестирование проведут в том числе и для понимания того, насколько защищены медицинские работники.

"Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве популяционное и насколько защищены наши медицинские работники", – отметила глава Роспотребнадзора.

Тест-систему, которая выявляет антитела к коронавирусу в организме и таким образом определяет его стойкость к заболеванию, зарегистрировал 10 апреля научный центр "Вектор". Также его будут использовать при разработке вакцин и для выявления переболевших ретроспективно.

Ранее на совещании заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала, что тесты на коронавирус в России проводят 254 лаборатории. Также она отметила, что в стране в настоящий момент зарегистрировано 10 тест-систем.

По поводу ситуации с коронавирусом на совещании высказался и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что положение с исполнением санитарно-эпидемиологических норм в ряде регионов РФ можно охарактеризовать как разгильдяйское.

Путин также заявил, что ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом. Он считает оправданными меры, которые были введены в Москве. В то же время Путин не исключил, что министерство обороны будет участвовать в борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в России зарегистрировали 2558 человек, которые подхватили коронавирусную инфекцию. Всего за все время медицинских наблюдений в стране зафиксировали 18 328 случаев заражения COVID-19.