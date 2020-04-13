Путин назвал разгильдяйством ситуацию с исполнением санэпиднорм в ряде субъектов

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Президент России Владимир Путин расценил ситуацию с исполнением санитарно-эпидемиологических норм в ряде регионов как разгильдяйство. По его мнению, рост числа заболевших коронавирусной инфекцией обусловлен не должным вниманием региональных властей к предписанным требованиям безопасности.

"Я знаю, о чем идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю, по-другому я не могу это назвать", – приводит ТАСС слова российского лидера.

В связи с этим глава государства в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ призвал губернаторов и медиков относиться ко всем санитарным требованиям более внимательно.

Ранее Путин заявлял, что обстановка с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону. По словам президента, болезнь у пациентов становится тяжелой. Он отметил, что ближайшие недели в ситуации с COVID-19 в России станут во многом определяющими.