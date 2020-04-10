ФМБА разработало тест-систему, позволяющую выявить коронавирус за 15-20 минут

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Федеральное медико-биологическое агентство разработало тест-систему, позволяющую сократить время обнаружения коронавируса с 90 до 15-20 минут, сообщает ТАСС.
В учреждении отметили, что новый способ основан на изотермической амплификации, то есть рассматривает РНК-систему. Кроме того, в обнаружении коронавируса участвуют более производительные ферменты.
"За счет этого время исследования сократилось с 90 минут при классической ПЦР-диагностике, основанной на полиразмерной цепной реакции, до 15-20 минут", – подчеркнули в агентстве.
Кроме того, в ФМБА создали тест-систему, которая позволяет обнаружить антитела, имеющие способность сопротивляться коронавирусу. Она представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов.
Ранее глава Роспотребнадзора Алла Попова сообщила, что Россия планирует передать странам Евразийского экономического союза тест-системы. С помощью них планируется провести более 50 тысяч исследований на предмет наличия коронавирусной инфекции в организме.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице ежесуточно производится около 15 тысяч экспресс-тестов с целью обнаружения COVID-19.
По данным на 10 апреля, в России 162 тысячи человек продолжают оставаться под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Всего в России, по словам представителей Роспотребнадзора, провели уже более 1 миллиона тестов на обнаружение COVID-19.
За последние сутки на территории РФ обнаружили 1786 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России зарегистрировали 11 917 пациентов, у которых в организме обнаружили COVID-19.
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