Роспотребнадзор передаст странам ЕАЭС тесты для выявления COVID-19

13:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Глава Роспотребнадзора Алла Попова рассказала, что ведомство передаст странам Евразийского экономического союза тест-системы для обнаружения коронавируса, сообщает ТАСС.
Она сообщила об этом на заседании межправительственного совета организации. Попова отметила, что с их помощью планируется проведение более 50 тысяч исследований в отношении заражений COVID-19.
"Россия оказывает странам Евразийского союза, а также партнерам из Молдавии определенное содействие", – отметила Попова.
Она напомнила, что ранее государствам ЕАЭС передали тест-системы для проведения более 60 тысячи исследований. Она подчеркнула, что Россия и далее готова оказывать поддержку своим партнерам.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что 162 тысячи человек в России в настоящий момент находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Сергей Собянин рассказал, что в столице проводится около 15 тысяч экспресс-тестов в сутки.
Также замруководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский подчеркнул, что для обнаружения коронавируса достаточно одного правильно проведенного теста. Что касается выписки пациента, то для подтверждения его выздоровления необходимо дважды сдать тест с отрицательным результатом.
Россия продолжает оказывать помощь другим странам в борьбе с пандемией коронавируса. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что РФ помогает Белоруссии справиться с распространением COVID-19. Самолеты с медицинским оборудованием и специалистами вылетали в США, Италию и Сербию.
В России за последние сутки зарегистрировали еще 1786 случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ зафиксировали 11 917 пациентов, заболевших в результате попадания COVID-19 в организм.
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