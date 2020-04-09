Россия помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом – Песков

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уже оказывает помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

1 апреля Песков рассказал, что Кремль не располагает информацией о том, поступали ли из Минска по дипломатическим каналам просьбы помочь в борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.



Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19

С 6 апреля жители Москвы и Подмосковья могут обратиться в Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора, чтобы сдать анализ на коронавирус.

Стоимость теста без учета стоимости выезда медицинского персонала составляет 1 250 рублей. Для того чтобы записаться на сдачу анализа, требуется на официальном сайте ведомства заполнить специальную форму.