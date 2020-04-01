В Кремле не знают о просьбах Минска к Москве в помощи в борьбе с коронавирусом

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Кремле в настоящий момент нет информации о том, поступали ли из Минска по дипломатическим каналам просьбы помочь в борьбе с коронавирусом. С заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Я не знаю, были ли по дипломатическим каналам такие обращения", – ответил Песков журналистам.

Недавно стало известно, что Белоруссия не будет вводить режим карантина. В стране уже зафиксирован летальный исход от нового вида пневмонии. По словам главы государства Александра Лукашенко, запирать людей дома – не их метод. При этом гражданам требуются медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции легких.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. За сутки в России подтвердили 440 случаев COVID-19.