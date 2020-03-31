Россиян призвали воздержаться от алкоголя во время пандемии COVID-19

Фото: depositphotos/Zoooom

В министерстве здравоохранения обратились к россиянам с призывом воздержаться от употребления алкоголя в период распространения коронавирусной инфекции. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн настоятельно рекомендовал отказаться от употребления спиртного, сообщает "Газета.ру".

В частности, специалист назвал мифом веру россиян в обеззараживающий эффект алкоголя на организм.

"Руки можно вымыть любым спиртным напитком, и они будут чистыми – это действительно так. Но если алкоголь употреблять внутрь, то это не так работает, поскольку, обеззаразив пищевод, глаза, нос и дыхательные пути остаются зараженными", – пояснил Брюн.

По его словам, в условиях пандемии алкоголь и вовсе противопоказан, поскольку вызывает токсическое действие на любую зараженную поверхность.

"И ситуация усугубляется, замедляется выздоровление. Во-первых, алкоголь ничего не предотвращает. Во-вторых, еще и усугубляет", – резюмировал нарколог.

Ранее общественники предложили премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Идея заключается в том, чтобы гражданин за один поход в магазин мог купить не более литра алкоголя крепче девяти градусов. Согласно инициативе, подобный запрет должен действовать до 1 мая.