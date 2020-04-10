Глава "Вектора" заявил о сезонности коронавируса

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Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что коронавирус перейдет в разряд сезонных.

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания", – сказал Максютов в эфире Первого канала.

При этом он отметил, что коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции как сезонный вирус гриппа. Для этого необходимо, чтобы у 50-60 процентов неселения Земли выработался иммунитет.

Он может появиться как за счет перенесенного заболевания, так и за счет вакцинации, добавил специалист. Максютов подчеркнул, что пока нет данных о том, что коронавирусом можно заразиться повторно.

Австралийские ученые ранее узнали, что препарат против паразитов ивермектин способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.

В Московской области установили 199 новых случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице ранее сообщил, что в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19.

Все они имели сопутствующие заболевания. Также отмечается, что у них был подтвержден диагноз пневмония. Среди умерших пациенты от 33 до 87 лет.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции.

На 9 апреля COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего в 81 регионе России – 10 131 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписали 698 пациентов, скончалось 76 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек умерли.