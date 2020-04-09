Ученые нашли подавляющий коронавирус за двое суток препарат

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Австралийские ученые узнали, что препарат против паразитов ивермектин способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов, передает RT.

В исследовании отмечается, что применение препарата привело к потере практически всего вирусного материала. При этом за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного действия.

По мнению специалистов, ивермектин может помочь снизить вирусную нагрузку COVID-19, предотвратить развитие осложнений, а также ограничить передачу инфекции.

Ученые полагают, что их работа поможет начать исследования для применения лекарства в случаях заражения коронавирусом. Такие выводы опубликованы в издании Antiviral Research.

Ранее российские вирусологи заявили, что коронавирус способен вызвать отмирание целых участков мозга.

В то же время японские ученые в результате компьютерной томографии обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 1 353 361. За все время скончались 79 235 человек.