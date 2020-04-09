Вирусологи РФ предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса

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Профессор Санкт-Петербургского​ политехнического университета Петра Великого Андрей Козлов рассказал, что способен вызвать отмирание целых участков мозга.

По его словам, патоген, вызывающий уханьскую пневмонию, способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.

Уже появились описания случаев, когда COVID-19 вызывал у заразившихся некротическую энцефалопатию — критическое поражение главного органа центральной нервной системы.

При этом коронавирус может вызывать неврологические осложнения, совсем не повреждая легкие. Об этом свидетельствуе такой симптом, как потеря обоняния.

Как заявил газете "Известия" сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов, вызвать энцефалопатию может не только коронавирус, но и грипп, а также другие ОРВИ и герпес.

Эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов добавил, что патоген способен атаковать весь организм. При этом особенно негативно он воздействует на сердечно-сосудистую систему.

Ученые ранее изучили результаты томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess и обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 1 353 361. За все время скончались 79 235 человек.