Поражения легких нашли у бессимптомно переболевших COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Японские ученые обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.

Исследователи изучили результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess. Результаты опубликовал портал Радиологического общества Северной Америки, передает "Вечерняя Москва".

Отмечается, что без симптомов болезнь протекала у 76 из 104 человек, подхвативших инфекцию на корабле. При этом у 41 "бессимптомного" пациента в легких нашли "эффект матового стекла".

Как рассказал изданию "Взгляд" доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман, этот эффект может появиться в легких из-за любого вируса или аллергии и является временным.

В России зарегистрированы 8 672 случая заболевания COVID-19

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 1 353 361. За все время скончались 79 235 человек.

В России за последние сутки подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, большинство случаев в Москве – 660.

На 8 апреля в 81 регионе России насчитывается 8672 случаев заболевания. Это на 15,7 процента больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.