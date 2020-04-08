Вакцинация может препятствовать развитию осложнений после коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Своевременная вакцинация может препятствовать развитию осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава Андрея Фисенко.

"Наличие профилактических прививок, может быть, и не предотвращает развития коронавирусной инфекции, но абсолютно точно препятствует развитию всевозможных микробных осложнений после этой инфекции", – сказал Фирсенко.

Он добавил, что крайне важно следовать национальному календарю прививок. Специалист подчеркнул, что в исследовательском центре, несмотря на период распространения коронавируса, продолжают делать профилактические прививки.

На прошлой неделе директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ начнутся до 11 мая.

Он проинформировал, что средство от COVID-19 уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к COVID-19. Теперь же начались испытания на обезьянах.

В России за последние сутки обнаружили 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ зафиксировали 8672 человека, которые заболели COVID-19.

