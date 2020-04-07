В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России начались сравнительные клинические исследования препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
Речь идет о препаратах "Мефлохин", "Гидроксихлорохин" и "Колидавир". Тесты будут проводиться только после согласия пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Заниматься клиническими исследованиями будут в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна.
Накануне Федеральное медико-биологическое агентство России разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии, сопровождающейся дыхательной недостаточностью.
В таких случаях предлагается применять препарат "Даларгин". Он уже зарегистрирован в России как лекарство для заживления трофических язв и защиты органов и тканей – легких, печени и поджелудочной железы.
На прошлой неделе директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ начнутся до 11 мая.
Он проинформировал, что средство от COVID-19 уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к COVID-19. Теперь же начались испытания на обезьянах.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось. В России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения.
В Подмосковье за минувшие сутки зафиксировали 67 новых случаев COVID-19
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