В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Эти люди имели сопутствующие заболевания, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
У всех умерших, среди которых люди в возрасте от 46 до 90 лет, подтвержден диагноз "пневмония". Также у пациентов имелись сахарный диабет, гипертония, кардиосклероз, пиелонефрит и атрофия поджелудочной железы.
Трое из заболевших страдали хроническим бронхитом. Один из умерших был пациентом частной медицинской организации. 74-летний мужчина имел проблемы с сердцем и страдал сахарным диабетом.
В России за последние сутки зафиксировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ находятся 8672 человека, которые заболели COVID-19.
Сергей Собянин выступил за жесткий контроль контактного круга людей из группы риска по коронавирусу. Мэр Москвы заявил, что сейчас крайне важно следить не только за пожилыми, вернувшимися из-за границы и зараженными людьми, но и за контактирующими с ними гражданами.
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