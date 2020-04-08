20:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Больничная сеть Москвы создана из региональных и федеральных больниц для борьбы с COVID-19. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе совещания Владимира Путина с губернаторами.
Собянин отметил, что больницы формировали для пациентов с коронавирусом по поручению главы государства. Мэр города рекомендовал регионам последовать примеру Москвы.
"Это огромное подспорье, без этого, я думаю, что мы просто не сбалансировали бы необходимый объем. Необходимо по каждому субъекту такое решение принять. Это должно быть отработано министерством здравоохранения, ФМБА и правительством", – заключил мэр.
Ранее стало известно, что 10 столичных городских больниц и 9 лабораторий переоборудовали для работы с коронавирусной инфекцией. Планируется перепрофилирование еще 25 московских клиник. В работах задействовано более 2 тысяч человек, три проектных института и 16 строительных организаций.
6 апреля Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в Госпитале ветеранов войн № 3. В нем разместили 680 коек и 30 коек реанимации. Собянин подчеркнул, что открытие стационара для борьбы с COVID-19 в этом учреждении важно, так как пожилые люди и ветераны находятся в зоне повышенного риска.
Кроме того, МГМУ имени Сеченова планирует создать у себя около 2 тысяч мест для пациентов, зараженных коронавирусом. Их развернут на базе четырех больниц, принадлежащих образовательному учреждению.
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